TikTok тестує платні підписки слідом за Instagram

Популярний застосунок для створення коротких відео вивчає можливість для творців стягувати плату за підписку на свій контент, повідомляє УНІАН.

Наразі TikTok проводить обмежене тестування нової функції і поки не розкриває деталі щодо функціоналу сервісу підписки.

Тож наразі незрозуміло, як модель платної підписки буде реалізована в застосунку.

"Ми завжди думаємо про нові способи принести користь нашій спільноті та збагатити досвід TikTok" , — сказав представник компанії.

Днем раніше Instagram запустив платну підписку для користувачів в США. Ця функція зараз знаходиться на ранньому етапі тестування з невеликою групою авторів.

Обидві соцмережі почали тестування після запуску в Twitter платної підписки у вересні 2021 року.