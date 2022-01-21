Гороскоп на 22 січня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 22 січня 2022 року, а це двадцята місячна доба, рекомендує не сидіти склавши руки. Це доленосний день, який не можна витрачати на сумніви та страхи, повідомляє УНІАН.

Цього дня потрібно:

бути рішучим;

закінчувати старі справи;

займатися творчістю та саморозвитком;

відпочивати;

лікувати;

робити покупки;

вирішувати бюрократичні питання.

Не можна:

проявляти злобу;

бути зарозумілим;

перевтомлюватися;

затівати сварки;

починати щось нове.

Місяць убуває в знаку Діва: інтелектуальні та фізичні здібності потрібно направити на раціональні проекти (в першу чергу це стосується побутової сфери). Головною перешкодою на шляху може стати самокритичність, що зростає в цей період.

Овен

Настрій в Овна буде бойовий - але робочими питаннями займатися не варто: щось обов'язково прослизне повз увагу і порушить весь процес. Краще провести час із коханою людиною.

У раціоні варто обмежити цукор і жирні продукти цього дня.

Телець

Відбудеться якась подія, яка матиме для Тельця величезне значення в майбутньому. Тому варто ретельно аналізувати всі події дня і не ігнорувати деталі.

Спілкування краще обмежити: велика небезпека заплутатися в чужих інтригах. Виняток потрібно зробити хіба що для коханої людини: ось їй якраз необхідна ваша увага та ніжність.

Не пийте холодного: горло в цей день - ваше слабке місце.

Близнюки

Не бійтеся проявляти егоїзм: іноді це корисно. Плани можуть зірватися через проблеми з технікою (особливо це стосується зв'язку) – готуйте запасний варіант заздалегідь.

У спілкуванні з коханою людиною відмовтеся від іронії (вас можуть неправильно зрозуміти й образитися).

22 січня 2022 року - не найкращий день починати нову дієту.

Рак

Не варто демонструвати амбіції в цей день. Потрібно бути гнучкішим і дипломатичнішим, особливо в спілкуванні з начальством.

Прийняття важливих рішень краще відкласти: це день аналізу, а не практичної реалізації планів.

Відмінний час для догляду за волоссям.

Лев

Хороший час для рішучих дій: якщо давно про щось мріяли - діяти починайте саме в цей день! А ось із новими знайомими варто бути обережнішим.

Коханій людині варто дати більше свободи, не нав'язувати їй ані свою думку, ні своє товариство.

Здоров'я багато в чому залежить від настрою: гнів або меланхолія можуть спровокувати головний біль.

Діва

У діловій сфері шукайте в усьому підступ і жадібно колекціонуйте інформацію. При цьому ділитися ні інформацією, ні підозрами не варто: час ще не настав.

Відмінний день для флірту та романтичних знайомств. А щоб зберегти здоров'я - не здумайте перенапружуватися: наслідки будуть довгими.

Терези

Іноді корисно побути песимістом. Але це не повинно зачіпати сферу роботи! Тут плакатися і жаліти себе не варто - неквапливо і спокійно займайтеся справами, не розраховуючи на чужу допомогу.

Можливі сварки на любовному фронті: не приймайте їх близько до серця, це просто такий період і він скоро закінчиться.

Гарний час, щоб відмовитися від шкідливої звички - будь-якої, на ваш смак.

Скорпіон

Не поспішайте і не змішуйте робочі справи із сімейними – це головний рецепт успіху. Інакше ризикуєте погіршити ситуацію на обох фронтах.

Можливе цікаве романтичне знайомство - але для цього доведеться вибратися з дому і гарненько озирнутися навколо.

Для підняття настрою почитайте улюблену книгу або подивіться кіно в дружній компанії – а ось медикаментозними засобами намагатися підняти його не варто.

Стрілець

Це поганий день для важливих рішень, особливо якщо Стрільця долають сумніви. Більше довіряйте своїй інтуїції та не лінуйтеся взяти зайву хвилину на "подумати".

І не надавайте особливого значення словам друзів або рідні: таємного сенсу в їхніх промовах немає, ніхто не хоче вас образити. Як говорив дідусь Фрейд: "Іноді сигара — всього лише сигара". Ну, і, можливо, пропозиція вийти на перекур.

Козеріг

Головне - чітко розуміти, чого ви хочете. Тоді Козерога ніщо не зупинить на шляху досягнення мети. І потрібна ідея прийде, і зірки правильно стануть. Тому замість переживань - краще зайнятися плануванням.

Від великих фізичних навантажень Козерогу варто утриматися - інакше можливі проблеми з тиском.

Водолій

Варто пошукати обхідні шляхи для досягнення мети. І робити це мовчки: уїдливий язичок Водолія здатний налаштувати проти нього всю команду. Відмовтеся від критики і не шукайте легких шляхів. Критику на свою адресу теж не потрібно приймати близько до серця: постарайтеся просто зробити з неї висновки.

І бережіть нерви: через нервові перевантаження ймовірні проблеми зі здоров'ям.

Риби

Не старайтеся надмірно: чим менше в цей день Риби витрачають сил і особливо своїх нервів – тим більш відчутним і прибутковим буде результат їхньої роботи. Діяти краще вдумливо і дипломатично.

Гарний час для лікування зубів або як мінімум для профілактичного візиту до лікаря.