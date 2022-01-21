Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

Падіння інтересу до покупок іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку сприяло зміцненню національної валюти в п'ятницю.

Схоже, в Україні починають втомлюватись від постійного очікування нападу «північного сусіда». Принаймні, цей фактор вже не має такого сильного впливу на настрої учасників ринку. Попит з боку нерезидентів зберігається на колишньому рівні, але тепер стає очевидним, що не вони були головним рушійним фактором, який за короткий час спричинив зростання курсу долара до 28,50 гривень. Сьогодні після обіду на міжбанку склалася ситуація, коли в один із моментів взагалі не залишилося бажаючих купити валюту. Ситуацію, як завжди, довелося рятувати Національному банку: регулятор вперше цього року вийшов з інтервенцією на купівлю валюти і придбав близько 20 млн доларів за ціною 28,23 гривень.

Закрили основну фазу торгів п'ятниці на 10 копійок на купівлі та на 9 копійок на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,30/28,34 (купівля/продаж).

Торги п'ятниці відкрилися дуже рано і надзвичайно вузько: спред на відкритті становив лише 4 копійки. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,32 гривень пройшла о 9:01. Судячи з поведінки покупців та продавців, сьогодні ніхто не міг зрозуміти, в який бік піде ринок. Активність покупців була настільки низькою, до обіду бувало, що протягом півгодини не було жодної угоди, а паузи по 15-20 хвилин були кілька разів. До 10:50 обсяг угод у торговельній системі Bloomberg становив лише 18 млн доларів, а котирування зросли до 28,34 гривень на купівлі та 28,355 гривень на продажу. До 14:00 торгівля проходила у вузькому діапазоні 28,30-28,34 гривні; після того, як нерезиденти взяли потрібний обсяг та залишили ринок, котирування пішли вниз. До 15:10 вони опустилися до 28,17 гривні на купівлі та 28,23 гривні на продажу. У цей час на ринку з'явився Національний банк. Він вирішив підтримати експортерів та почав викуповувати найдешевші заявки на продаж за цінами від 28,23 гривень і нижче. Купивши таким чином близько 20 млн. доларів, регулятор пішов.

Котирування закриття торгів – 28,22/28,25 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився майже вдвічі порівняно з четвергом і на 16:00 становив 150 млн доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3254 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,3254 гривень. Офіційний курс долара на 24 січня встановлено на позначці 28,3181 гривні за долар, зниження на 0,55 копійки.

встановлено на позначці 28,3181 гривні за долар, зниження на 0,55 копійки. Офіційний курс євро на 24 січня встановлено на позначці 32,1099 гривні за євро, зниження на 0,48 копійки.

встановлено на позначці 32,1099 гривні за євро, зниження на 0,48 копійки. Готівковий долар протягом дня подешевшав на 10 копійок. Вранці оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар за 28,35-28,36 гривень; до обіду цінник опустили до 28,33-28,34 гривень, а до 17:00 – взагалі до 28,25-28,27 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1350 долара. Сьогодні євро повністю компенсував учорашнє падіння та з 1,1300 піднявся до 1,1358 долара. Виріс євро і проти англійського фунта, а ось до швейцарського франка його падіння тільки посилилося. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 8 копійок: вранці його продавали по 32,16-32,18 грн., а ввечері – по 32,08-32,10 грн.

Російський рубль у п'ятницю лихоманить. Спочатку він зміцнився до долара після коментарів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за підсумками переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. А надвечір знову впав. До 17:00 він досяг 77,20 за долар, і падіння продовжується. Готівковий рубль у столиці демонструє завидну стабільність: вже п'ятий день поспіль його продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.