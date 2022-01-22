У США репортера у прямому ефірі збила машина (відео)

Перше, що сказала "залізна леді", після удару – "мене щойно збила машина, але я в порядку", повідомляє 24 Канал.

Телебачення в прямому етері – це велика авантюра. Репортери ніколи не знають, що опиниться в кадрі на місці події, а іноді ці кадри стають “вірусними”. Саме так сталося з репортеркою каналу WSAZ-TV у Західній Вірджинії – Торі Йоргі.

На відео можна бачити, як Торі Йоргі починає розповідати про аварію на водоочисній станції, коли в кадр в’їжджає позашляховик. Жінка його зовсім не помічає, оскільки стоїть до нього спиною, але й водій, схоже, не помітив репортерку. Автомобіль зачепив репортерку та збив її з ніг, але вона не розгубилась і продовжила робити свою справу – повідомляти про те, що відбувається на місці події. Причому ще до того, як піднялась на ноги та поставила на штатив камеру.

Як водій автомобіля міг не помітити Йоргі та її налаштування для трансляції – загадка. Ситуація могла бути гіршою, але жінка не постраждала. Вона також зазначила, що водій автомобіля одразу ж вийшов та поцікавився чи з нею все добре. І одразу ж повернулась до роботи та закінчила історію, заради якої прибула на місце події.