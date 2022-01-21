СБУ затримала псевдомінера, який тероризував Мелітополь

Співробітники Служби безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами встановили і затримали зловмисника, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією СБУ, зловмисник з мобільника подзвонив на гарячу лінію поліції і сказав, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю.

Вибухотехніки все обстежили, але пристроїв не знайшли.

"Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ" , — розповіли в СБУ і показали фото зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала студента, який "замінував" Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету.