У Румунії обурилися вимогою Лаврова вивести із країни НАТО

Слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що НАТО необхідно вивести свої війська та озброєння з території Румунії, є недоречними. З такою критикою виступили у румунському МЗС, повідомляє Лента.Ру.

У відомстві наголосили, що присутність НАТО в союзних державах — це рішення, ухвалене у відповідь на агресивну поведінку Російської Федерації. Офіційний Бухарест заявив, що агресивна лінія Москви посилюється попри спроби альянсу вести конструктивний діалог.

Ряд вимог, які пред'явлено Москвою в проекті угоди з гарантій безпеки, також назвали неприйнятними.

"Позиція стримування є невід'ємною частиною механізму колективної оборони НАТО, жодна третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що продовжуватимуть свою політику зміцнення безпеки та колективної оборони" , - зазначили у МЗС.

Раніше Лавров заявив, що Північноатлантичний альянс повинен вивести війська з Румунії та Болгарії в рамках виконання пункту про повернення альянсу до кордонів 1997 року.