Шольц обговорить Росію та Україну з Макроном

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорить з французьким президентом Еммануелем Макроном кризу на російсько-українському прикордонні, повідомляє УНІАН.

Макрон зустрінеться з Шольцем у Берліні 25 січня. Сторони обговорять міжнародну безпеку й інші теми, зокрема економіку, клімат і головування Німеччини у G7.

Прес-секретар уряду ФРН відмовився коментувати інформацію про відмову Шольца від зустрічі з Байденом щодо відповіді на дії Росії.

Водночас, за даними німецької газети Der Spiegel, причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом Шольц здійснить візит до Мадриду.

Переговори Шольца і Байдена орієнтовно відбудуться в середині лютого.