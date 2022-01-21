Канада запропонувала Україні кредит розміром до $120 млн

Уряд Канади запропонував надати кредит розміром до $120 млн для підтримки економічної стійкості та розвитку України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні високоповажний Харджит С. Саджан, міністр міжнародного розвитку і міністр, відповідальний за Тихоокеанське агентство економічного розвитку Канади, та високоповажна Мелані Жолі, міністр закордонних справ, оголосили, що Канада запропонувала надати кредит розміром до $120 млн уряду України, щоб підтримати економічну стійкість країни та реформи управління", - йдеться на сайті уряду Канади в п'ятницю.

Крім того, Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу розміром до $6 млн для підтримки реалізації кредиту. Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації.

"Українці завжди можуть розраховувати на те, що Канада буде поряд, коли це необхідно. Працюючи разом, ми можемо зміцнити економіку й допомогти прискорити реформи управління. Я санкціонував цю запропоновану позику, щоб підтримати спроможність України реагувати на потреби свого населення в умовах агресивних дій Росії. Це лише один крок у побудові безпечного майбутнього для українців, і я й надалі шукатиму способи підтримати Україну", - сказав Саджан.

Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами. @JustinTrudeau ???? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022