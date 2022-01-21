Болгарія жорстко відповіла на вимогу РФ про виведення військ НАТО

У Болгарії відреагували на вимогу Росії про виведення військ НАТО. Прем'єр-міністр країни Кирило Пєтков під час виступу в парламенті заявив, що його країна сама вирішує питання безпеки у координації із союзниками в НАТО, повідомляє Новое время.

"Болгарія — суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Тому ми самі в координації з нашими партнерами вирішуємо, як організувати оборону нашої країни" , — сказав він.

Пєтков наголосив, що в НАТО не передбачено «низька категорія членів, щодо яких колективна оборона має застосовуватися вибірково чи обмежено».

21 січня в МЗС Росії заявили, що пропозиції Росії щодо «гарантій безпеки» мають на увазі виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.