В Україні знову холодає: погода на вихідні 22-23 січня

У найближчі вихідні на Україну знову чекає невелике, але похолодання. У суботу температура опуститься до -8°С уночі, а в неділю – уже до -11°С. Крім того, у обидва дні очікується снігова погода в окремих регіонах.

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Отже, у суботу, 22 січня, у всіх північних, а також у більшості східних, західних та центральних областей очікується температура від -3°С до 0°С удень. Водночас, в Івано-Франківській та Чернівецькій області вдень буде найхолодніше – від -4°С до -2°С. А от у всіх південних, у Дніпропетровській та Луганській областях, а також у Криму буде найтепліше – там обіцяють від -1°С до 2°С удень. Уночі ж по всій країні очікується від -8 до -3°С.

Опади 22 січня очікуються у вигляді снігу на заході, на півночі, а також у Харківській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. На решті території буде сонячно з невеликою хмарністю. У центрі, на півдні та на півночі очікується вітер близько 11-22 км/год у середньому, на Сумщині можливі шквали до 25 км/год. На сході та в Криму буде найменш вітряно – 4-14 км/год у середньому, у Харківській області до 18 км/год. І найсильніший вітер буде на заході – до 18-29 км/год.

У неділю, 23 січня, у всіх центральних, північних, східних, а також у більшості західних областей очікується температура від -5°С до -1°С удень та від -11°С до -4°С уночі. У Закарпатській же, а також у всіх південних областях та в Криму буде тепліше – від -1°С до 2°С удень та від -7°С на заході до -3°С на півдні вночі.

Опади 23 січня очікуються у вигляді снігу на заході, на сході (крім Харківської області), а також у Запорізькій та деяких центральних областях. На сході, у центрі та в Криму очікується вітер близько 7-18 км/год у середньому, на півострові місцями до 22 км/год. На півдні, на заході та на півночі буде більш вітряно – 11-25 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 22 січня в Карпатах очікується завірюха (1 рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 22-23 січня очікується температура повітря від -7°С до -2°С протягом дня, вітер 11-22 км/год і сніг.