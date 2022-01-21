Никифоров пояснив слова Зеленського про окупацію Харкова

Прессекретар президента України Сергій Никифоров вважає, що слова Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова Росією – це просто роздуми про можливу ескалацію, повідомляє Ділова столиця.

Прессекретар вважає, що фразу Зеленського ЗМІ висмикують із контексту інтерв'ю і сам по собі "абзац самодостатній і не потребує роз'яснень".

"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою би вона могла бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано" , — пояснив Никифоров.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю The Washington Post сказав, що РФ може вторгнутися до Харкова.