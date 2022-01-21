Аваков відповів Зеленському про можливе захоплення Росією Харкова

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українці відстоять Харків у разі вторгнення Росії. Він нагадав, що у 2014 році це вже вдалося, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву політик зробив на своїй сторінці у Facebook 21 січня. Так він прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що захоплення агресором міста-мільйонника Харкова стане початком повномасштабної війни.

"Загрози реальні – ризики високі. Але й сила нашого стримування набагато вища, ніж у 2014 році. Без кидань із крайнощів у крайнощі, без сліз та істерики – будемо готові себе захистити" , – зазначив Аваков, пояснивши, що говорячи про готовність, він має на увазі всю Україну.

Ексміністр додав, що Харків "не візьме на себе роль депресивного міста бандитської влади".

"Негідники руського міра перетворили красень Донецьк на таке місто. Сліпих немає, зараз ми набагато сильніші і досвідченіші – не дозволимо" , – підкреслив Аваков.

Підсумовуючи пост, він написав, що і влада, і опозиція будуть єдиними у питанні захисту країни.

Пост Арсена Авакова.

У приклад він навів Харків.