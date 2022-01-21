УДО заявило, що нічого не знає про відпочинок сім'ї Зеленського на Сейшелах

В Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували сім'ю президента Володимира Зеленського на відпочинок у Сейшелах. Як заявили у держохороні, вони нічого не знають про це, повідомляє Українська правда.

У відповіді на запит УП йдеться, жоден із військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном.

"В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 та повідомляємо, що у зазначені вами дати жоден із військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном" , — заявили у держохороні.

У УДО також відсутня будь-яка інформація про перебування сім'ї президента за кордоном, наголосили у прес-службі.

18 січня УП повідомила про те, що у січні сім'я президента Володимира Зеленського літала на Сейшельські острови.

За інформацією співрозмовників видання, у поїздці сім'ю Зеленського супроводжували працівники держохорони.