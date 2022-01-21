Військовий збір втратить статус "тимчасового"

У Міністерстві фінансів оцінили законопроєкт президента Володимира Зеленського про економічний паспорт. При цьому у фінансових розрахунках чиновники врахували надходження від військового збору, запровадженого у 2014 році, як тимчасовий, повідомляє Ділова столиця.

У документі йдеться: "Розрахунково починаючи з 2037 року при виплаті коштів з фонду сума несплачених до Зведеного бюджету податку на доходи фізичних осіб і військового збору за рік складуть 37 245 млн грн або на одну особу становитимуть 122 094 гривень".

Висновки урядовців свідчать, що військовий збір залишиться і після 2037 року.

Нагадаємо, військовий збір було запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% об'єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які одержують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.