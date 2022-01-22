Xiaomi представила в Україні нову лінійку роботів-пилососів

Компанія Xiaomi представила сьогодні в Україні чотири моделі роботів-пилососів нового покоління з функцією вологого прибирання – Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, Mi Robot Vacuum-Mop 2 та Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite, повідомляє Ділова столиця.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro та Mi Robot Vacuum-Mop 2 надійдуть у продаж з 21 січня, моделі Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra та Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – у лютому.

Рекомендована роздрібна ціна становитиме: 15999 грн за Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra и 6999 грн за станцію ​​самоочищення Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro – 12999 грн, Mi Robot Vacuum-Mop 2 – 9999 грн та Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – 6999 грн.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra – експерт з прибирання, який очищується автоматично

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra обладнано інноваційною технологією розумного збирання пилу з можливістю автоматичного очищення пилозбірника робота-пилососа. Станція самоочищення Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Auto-empty Station (продається окремо) має мішок для пилу об’ємом 4 л, що у 7 разів більше, ніж контейнер для сміття самого пилососа. Двоканальна система забору пилу та потужний потік повітря 16500 Па1 швидко та автоматично очищують пилозбірник пристрою. Механізм самостійного очищення запобігає засміченню робота-пилососа, забезпечуючи його безперебійну та ефективну роботу.

Акумулятор великої ємності на 5200 мА•год дає змогу прибирати площу до 240 м² без заряджання. Потужний двигун із силою всмоктування 4000 Па1 забезпечує ретельне прибирання пилу, шерсті домашніх тварин і крихт із тріщин, щілин та під ліжками, а три режими вологого прибирання допомагають при очищенні навіть стійких плям.

Завдяки високоефективній лазерній LDS-навігації нового покоління пилосос точно сканує приміщення та миттєво створює його фактичну мапу. ToF-датчик дозволяє пилососу виявляти дитячі іграшки, дроти та інші дрібні предмети, завчасно сповільнюючи рух для їх оминання, а також зводить до мінімуму потрапляння у простір, нижчий за висоту корпусу пристрою, запобігає падінню зі сходів та пошкодженню меблів під час роботи.

Модель представлено в чорному кольорі. Новинку можна буде придбати, починаючи з лютого, за рекомендованою роздрібною ціною 15999 грн за Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra та 6999 грн за станцію самоочищення.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro – ретельне прибирання за допомогою високочастотної звукової вібрації

Миючий робот-пилосос Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro має силу всмоктування 3000 Па1 (на 43% більше за минуле покоління), потужний акумулятор на 5200 мА•год, пилозбірник збільшеної місткості на 450 мл та функції сухого та вологого прибирання.

Нову модель обладнано технологією високочастотної звукової вібрації – частота вібрацій під час вологого прибирання становить 10000 вібрацій на хвилину, забезпечуючи ретельне очищення підлоги. До того ж, під час вологого прибирання пилосос протирає поверхню зліва направо – така Y-подібна форма маршруту імітує ручне прибирання, що покращує кінцевий результат.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro обладано оновленою системою лазерної LDS-навігації, що дозволяє швидко і з високою точністю аналізувати навколишнє оточення під час прибирання, навіть коли пристрій працює за низького освітлення чи у темряві. Цей робот-пилосос створено для великого будинку і здатний зберігати карти кількох поверхів.

Модель представлено у білому та чорному кольорах. Новинку можна буде придбати з 21 січня за рекомендованою роздрібною ціною 12999 грн.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 – фахівець із очищення підлоги

Миючий робот-пилосос Mi Robot Vacuum-Mop 2 – це функціональний пристрій, який є ідеальним помічником при прибиранні. Він забезпечує якісне очищення підлоги завдяки потужному всмоктуванню силою 2700 Па1 та оновленій функції вологого прибирання під тиском. Акумулятор ємністю 3200 мА•год дає можливість очистити будинок площею 150 м² за один прохід.

Високоефективна візуальна SLAM-навігація дозволяє пристрою визначати маршрут і забезпечує точне позиціонування та планування шляху. Під час прибирання робот-пилосос здатний одночасно створювати карту та визначати свій робочий шлях. А завдяки висоті лише 81 мм пилосос має більше свободи у русі оселею.

Оновлені розумні інтерактивні функції дозволяють користувачам керувати налаштуваннями пристрою та маршрутами прибирання через програму Xiaomi Home3.

Модель представлено у білому кольорі. Новинку можна буде придбати з 21 січня за рекомендованою роздрібною ціною 9999 грн.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – справжній майстер прибирання з бездоганним зором

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite – це зручна комбінація 2-в-1 пилососа та швабри з чотирма швидкостями всмоктування до 2200 Па1 і трьома режимами вологого прибирання. Він має пилозбірник високої місткості на 450 мл та акумулятор ємністю 2600 мА•год, а для вологого прибирання – резервуар для води на 270 мл та водяний насос з електронним керуванням.

Цей пристрій обладнано вбудованим гіроскопом і візуальною системою навігації. Порівнюючи з традиційною гіроскопною, навігація за допомогою інерційного вимірювального пристрою та камери робить прибирання ефективнішим – верхня камера розпізнає лінії стелі та регулює напрямок руху робота.

Висота миючого робота-пилососа становить лише 81,3 мм. Такий компактний дизайн дає змогу ефективно прибирати бруд під більшістю меблів, зокрема ліжками, шафами і диванами. За допомогою мобільного додатка Xiaomi Home3 можна будь-якої миті дистанційно планувати, керувати та перевіряти стан прибирання в реальному часі. Якщо під час роботи виникне потреба у підзарядці, Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite автоматично повернеться на базу для заряджання, по закінченні якого без сторонньої допомоги відновить прибирання.

Модель представлено у білому кольорі. Новинку можна буде придбати, починаючи з лютого, за рекомендованою роздрібною ціною 6999 грн.