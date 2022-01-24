Відмовтеся від цих трьох дієт: ендокринолог розповіла, чому не вдається схуднути

Всі, хто хоч раз в житті сидів на дієтах, знають: мало скинути, важливо утримати вагу на тій же позначці вже після виконаної роботи, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла, які найпоширеніші помилки допускають ті, хто сидить на дієтах.

"Я зібрала всі помилки, які шкодять нашому організму. Перевірте себе і ніколи так не робіть" , – попередила лікар.

Головна помилка – думати: "Сяду на дієту, поправлю здоров'я і моя проблема чарівним чином випарується. А потім знову повернуся до звичного харчування".

Але саме звичне харчування і привело вас до проблеми, чи не так? Не можна до нього повертатися. Повернетеся – і проблема повернеться теж.

2. Думати, що харчуванням можна вирішити всі проблеми. Так, дієти – це потужний помічник, але не чарівний. Дієта – це інструмент при комплексному підході і часом її однієї недостатньо.

3. Геть все шкідливе! І ось сидите за столом, а на тарілці куряча грудка і дві редиски. День у день.

Така дієта приведе вас не до здоров'я, а до ще більш сильного і затяжного зриву, поганого настрою і погіршення ситуації. Важливо не просто прибрати продукти зі списку, а правильно замінити їх. Тоді дієта легко стане способом життя, а не тортурами.

4. Вже не лікує, а калічить.

Буває таке, що лікувальна дієта затягується – і людина починає спостерігати погіршення в зовнішньому вигляді (тьмяна шкіра, мляве волосся, погіршення сну).

Яку б дієту ви не вибрали (кето, АІП, gaps) вони завжди будуть поступатися повноцінному харчуванню. Важливо це пам'ятати! Тому потрібно проводити корекцію, оцінювати ситуацію і розширювати раціон.

Раз і назавжди варто відмовитися від таких трьох дієт