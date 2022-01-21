Білий дім пообіцяв дати письмову відповідь Росії

Білий дім пообіцяв дати письмову відповідь Росії

Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російській Федерації. Висловлять свої занепокоєння через дії Кремля, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Вже наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки. Також будуть висловлені побоювання США щодо дій Росії.

"Ми викладемо письмово ті серйозні побоювання, які є у нас і наших союзників і партнерів щодо дій Росії, а також ідеї щодо того, як ми можемо посилити почуття захищеності одне одного у майбутньому", - заявила прессекретая Держдепартаменту США Дженніфер Псакі.

Як відзначила прессекретар Держдепартаменту США, необхідно збільшувати прозорість, знижувати ризики й посилювати контроль за озброєнням.

Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".

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