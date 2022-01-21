Білий дім пообіцяв дати письмову відповідь Росії
Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російській Федерації. Висловлять свої занепокоєння через дії Кремля, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Вже наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки. Також будуть висловлені побоювання США щодо дій Росії.
"Ми викладемо письмово ті серйозні побоювання, які є у нас і наших союзників і партнерів щодо дій Росії, а також ідеї щодо того, як ми можемо посилити почуття захищеності одне одного у майбутньому", - заявила прессекретая Держдепартаменту США Дженніфер Псакі.
Як відзначила прессекретар Держдепартаменту США, необхідно збільшувати прозорість, знижувати ризики й посилювати контроль за озброєнням.
Росія встановила США терміни для отримання письмової відповіді щодо "гарантій безпеки".