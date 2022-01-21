Україну запросили взяти участь у формуванні стратегії НАТО-2030

Україну та інших партнерів НАТО запросили приєднатися до формування стратегічної концепції Альянсу-2030, повідомляє Новое время.

За словами віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, пропозиції України ґрунтуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх семи років. Стефанішина сподівається, що нова концепція НАТО «дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна — НАТО» на наступні десять років.

"Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО-2030. Важливо мати спільну візію" , — заявила вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у березні 2021 року призначив експертну групу, яка давала рекомендації щодо стратегічного розвитку Альянсу на наступні десять років. Україна взяла участь у процесі й передавала НАТО та експертам свої пропозиції.

Наразі НАТО розпочинає підготовку стратегічної концепції, яку Столтенберг запропонує лідерам країн і урядів Альянсу під час саміту НАТО в Мадриді влітку 2022 року.