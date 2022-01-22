Італійські вчені знайшли спосіб подолати рак

Італійські вчені виявили спосіб, який допоможе подолати рак. Для цього потрібно зняти захист, який ракові клітини формують за допомогою синтезу цукрів, повідомляє Обозреватель.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Science Translational Medicine. Досліди проводилися методом in vitro (у пробірці) та на тваринах, пише La Repubblica.

Дослідники з'ясували, що ракові клітини збільшують синтез цукрів, які перешкоджають роботі імунної системи та знижують ефективність терапії CAR-T-клітинами.

Вчені нагодували тварин модифікованим цукром під назвою 2DG – синтетичним похідним глюкози, яку поглинають ракові клітини. Це допомогло суттєво послабити "цукровий щит". Також вони застосовували терапію CAR-T-клітинами.

Вдалося суттєво підвищити ефективність терапії у піддослідних із раком підшлункової залози, сечового міхура та яєчників.