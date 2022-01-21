НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії

НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії

Північноатлантичний Альянс відповів на вимогу Росії щодо так званих «гарантій безпеки», які передбачають виведення військ НАТО з території Румунії та Болгарії, повідомляє Новое время.

Про це написала журналіст Александра фон Намен у Twitter.

У НАТО заявили, що не відмовляться від охорони та захисту країн Альянсу.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та захищати одне одного, у тому числі за допомогою присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо допустити. Ми відкидаємо будь-які ідеї щодо сфер впливу в Європі", — йдеться у повідомленні.

В Альянсі заявили, що завжди реагуватимуть на будь-яке погіршення умов безпеки, зокрема шляхом зміцнення колективної оборони.

"НАТО пильно і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - йдеться в повідомленні.

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