НАТО відповіло на вимоги Росії щодо Румунії та Болгарії

Північноатлантичний Альянс відповів на вимогу Росії щодо так званих «гарантій безпеки», які передбачають виведення військ НАТО з території Румунії та Болгарії, повідомляє Новое время.

Про це написала журналіст Александра фон Намен у Twitter.

У НАТО заявили, що не відмовляться від охорони та захисту країн Альянсу.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та захищати одне одного, у тому числі за допомогою присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо допустити. Ми відкидаємо будь-які ідеї щодо сфер впливу в Європі" , — йдеться у повідомленні.

В Альянсі заявили, що завжди реагуватимуть на будь-яке погіршення умов безпеки, зокрема шляхом зміцнення колективної оборони.