У Сербії готували замах на президента

У Сербії готували замах на життя президента республіки Александара Вучича. Організатором виявився громадянин Чорногорії, повідомляє Новое время.

За словами міністра внутрішніх справ Олександра Вуліна, 14 січня до сербської поліції надійшла інформація про існування банди, яка має на меті вчинити замах на президента республіки.

"Після того, як ми переконалися на кількох експертних рівнях якості та цінності інформації, отриманої співробітниками МВС та ОВС, спільно з Європолом, а також партнерськими службами, від яких ми отримали інформацію, ми розпочали комплексні дії щодо встановлення осіб усіх членів цієї злочинної організації" , — заявив Вучич.

Виявилось, що організатором банди був громадянин Чорногорії. Також він є одним із лідерів клану Кавач, який відповідальний за контрабанду та незаконний продаж наркотичних засобів.