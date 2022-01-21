Очільник МОЗ розповів, як діти переносять "Омікрон"

"Омікрона" більше вражає дітей у порівнянні з попередніми варіантами вірусу, але при цьому неповнолітні не заражаються цим штамом частіше ніж інші вікові категорії населення, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав очільник МОЗ України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків COVID-19 в Україні на дітей припало 12%.

"А в середньому, з 10 по 20 Січня — це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю" , — пояснив міністр.

В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі — зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують" , — сказав Ляшко.

За його словами,"ковід" найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.