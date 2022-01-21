Україна отримає понад 40 млн доз COVID-вакцин

Україна вже уклала контракти на поставку 31,5 млн доз вакцин від COVID-19. Ще 10 млн доз препаратів очікуються в рамках механізму COVAX, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами. Він уточнив, що зараз в наявності 11,5 млн доз вакцин.

"Зараз на залишках в Україні числиться 11,5 млн доз вакцин. Також є контракти на поставку 25 млн доз препарату Comirnaty від Pfizer - BioNTech. Плюс будуть 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І ще 10 млн доз Україні поставлять в рамках механізму COVAX" , – сказав міністр.

За його словами, у 2022 році Україна збирається використовувати препарати Moderna, Pfizer і CoronaVac. Він уточнив, що вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не користується особливим попитом серед українців.