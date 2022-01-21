Британія розглядає можливість створення потрійного союзу з Україною та Польщею

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною, повідомляє Дзеркало тижня.

"Міністр закордонних справ Ліз Трасс окреслила формування нової «тристоронньої» осі між Великобританією, Польщею та Україною" - сказано в Twitter Ради з геостратегії Великої Британії.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn — Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

В опублікованому твіті представлена геополітична карта, на якій сформовано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом. В якості ворожих територій позначені Російська Федерація та Білорусь.

Рада з геостратегії - це незалежна некомерційна організація, розташована у Вестмінстері, прагне просувати сильну Велику Британію, тісно співпрацюючи з союзниками та партнерами, підтримувати відкритий міжнародний порядок - для більш безпечного та процвітаючого майбутнього.

Інформацію про роботу над створенням потрійного союзу підтвердила сама Ліз Трасс під час сьогоднішнього виступу в Інституті Лоуї, про що поінформував офіційний сайт уряду Великої Британії.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила глава британського МЗС.

Також Трасс використала досить жорстку риторику щодо Москви та висловила беззастережну підтримку Києву:

“Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз чи щось подібне до “Великої Росії”, розділивши територію за етнічною та мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, водночас намагаючись загрожувати та дестабілізувати інших.

Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людських життів він принесе. Ось чому ми закликаємо президента Путіна утриматися та відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку.

Україна – горда країна з багатовіковою історією. Вони й раніше піддавалися вторгненням — починаючи з татаро-монгольського ярма. Вони страждали від влаштованого державою голоду у 30-х роках минулого сторіччя. Їх стійкість заслуговує на захват. Якщо доведеться, українці боротимуться, щоби захистити свою країну.