Вторгнення до Харкова обернеться величезними втратами для РФ - Аваков

Президент Росії Володимир Путін повинен зрозуміти, що вторгнення до будь-якого українського міста обернеться для його армії величезними втратами. Це стосується й Харкова.﻿Таку заяву колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 21 січня, повідомляє Обозреватель.

Він знову нагадав, що сьогодні наша країна в рази сильніша, ніж у 2014 році.

"Путін повинен зрозуміти, що вторгатися і йти у бік Харкова, як і будь-якого іншого міста України: і Маріуполя, і Херсона, й Одеси, йому не можна. Тому що будуть величезні втрати (серед російських військових)" , – сказав Аваков.

Він зазначив, що зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році.