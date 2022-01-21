Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

Президент України Володимир Зеленський 21 січня призначив нового заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Ним став Олександр Тарасовський, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №18/2022 від 21 січня 2022 року.

Нагадаємо, в липні 2021 року Зеленський змінив главу СЗРУ. З посади був звільнений Валерій Кондратюк. На його місце призначений генерал-майор запасу, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.

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