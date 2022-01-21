Зеленський призначив заступника голови зовнішньої розвідки України

Президент України Володимир Зеленський 21 січня призначив нового заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ). Ним став Олександр Тарасовський, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Призначити Тарасовського Олександра Олексійовича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України" , - йдеться в указі №18/2022 від 21 січня 2022 року.

Нагадаємо, в липні 2021 року Зеленський змінив главу СЗРУ. З посади був звільнений Валерій Кондратюк. На його місце призначений генерал-майор запасу, директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко.