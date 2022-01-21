ФРН блокує передання Естонією Україні озброєнь

Влада ФРН не дозволяє своїй союзниці в НАТО Естонії здійснювати постачання Україні тих озброєнь, які мають німецьке походження, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal з посиланням на представників влади Німеччини та Естонії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними видання, йдеться про артилерію - 122-мм гаубиці Д-30, виготовлені ще в СРСР. Раніше вони розташовувалися в НДР, а після об'єднання Німеччини Берлін передав їх Фінляндії у 1990-ті роки, Фінляндія зі свого боку передала їх Естонії у 2009 році.

Проте, нагадує Wall Street Journal, Берлін, на відміну від США, Британії, Польщі та інших союзників з НАТО, поки що відмовляється від постачання летальних озброєнь Україні.

За останні тижні, зазначає газета, Естонія запитувала у Берліна дозвіл на відправлення цієї артилерії в Україну, якого вимагає німецьке законодавство про експорт.

Таким чином, резюмує Wall Street Journal, ця ситуація зазначає складнощі, з якими стикаються США та їхні європейські союзники у виробленні єдиної відповіді на нарощування Росією військового угруповання біля кордонів України.

Раніше у п'ятницю канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини не планує постачати летальне озброєння Україні.