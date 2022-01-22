Пентагон продовжує спостерігати збільшення військ РФ на кордоні
Пентагон спостерігає продовження збільшення російської військової присутності на кордоні з Україною, повідомив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі, повідомляє Новое время.
"Ми продовжуємо спостерігати значну кількість збройних сил Росії у східній частині країни біля кордону з Україною… Ми віримо, що ще є шлях до дипломатії та ми хотіли б побачити деескалацію ситуації", — сказав він під час брифінгу.
Проте Кірбі наголосив, що Росія не демонструє, що хоче деескалації, і не показує намірів відвести війська від кордону.
"Насправді, скоріше навпаки, вони продовжують нарощувати військову присутність… Там перебуває велика кількість військових сил, і їхня кількість не зменшується, а навпаки збільшується. І нас це непокоїть", - заявив він.
Також Кірбі додав, що якщо Росія знову вторгнеться в Україну, Москва буде ще сильніше ізольована на міжнародній арені.
"Якщо вона почне ще одне вторгнення на українську територію, то дуже реальний результат - подальша ізоляція Росії на міжнародній арені", - сказав він.