Пентагон продовжує спостерігати збільшення військ РФ на кордоні

Пентагон спостерігає продовження збільшення російської військової присутності на кордоні з Україною, повідомив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі, повідомляє Новое время.

"Ми продовжуємо спостерігати значну кількість збройних сил Росії у східній частині країни біля кордону з Україною… Ми віримо, що ще є шлях до дипломатії та ми хотіли б побачити деескалацію ситуації" , — сказав він під час брифінгу.

Проте Кірбі наголосив, що Росія не демонструє, що хоче деескалації, і не показує намірів відвести війська від кордону.

"Насправді, скоріше навпаки, вони продовжують нарощувати військову присутність… Там перебуває велика кількість військових сил, і їхня кількість не зменшується, а навпаки збільшується. І нас це непокоїть" , - заявив він.

Також Кірбі додав, що якщо Росія знову вторгнеться в Україну, Москва буде ще сильніше ізольована на міжнародній арені.