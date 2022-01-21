Зеленський запровадив санкції проти відомого російського дизайнера
Російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, який є арт-директором відомої студії, потрапив під українські санкції, повідомляє Ділова столиця.
Обмеження своїм указом запровадив президент України Володимир Зеленський.
Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.
Які санкції наклали на Лєбєдєва:
- блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення фінансових операцій.
Санкції ввели на 5 років.
Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. У Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса.
У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології "русского мира".