Зеленський запровадив санкції проти відомого російського дизайнера

Російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, який є арт-директором відомої студії, потрапив під українські санкції, повідомляє Ділова столиця.

Обмеження своїм указом запровадив президент України Володимир Зеленський.

Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Які санкції наклали на Лєбєдєва:

блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення фінансових операцій.

Санкції ввели на 5 років.

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. У Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса.

У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології "русского мира".