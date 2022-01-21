Зеленський запровадив санкції проти відомого російського дизайнера

Зеленський запровадив санкції проти відомого російського дизайнера
Фото: Артемій Лебедєв

Російський дизайнер Артемій Лєбєдєв, який є арт-директором відомої студії, потрапив під українські санкції, повідомляє Ділова столиця.

Обмеження своїм указом запровадив президент України Володимир Зеленський.

Рішення про введення санкцій щодо Лєбєдєва ухвалила Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні ще 30 грудня 2021 року.

Які санкції наклали на Лєбєдєва:

  • блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення фінансових операцій.

Санкції ввели на 5 років.

Лєбєдєв відомий в Росії та пострадянських країнах дизайнер. Його діяльність пов'язана і з Україною. У Києві у Лєбєдєва є власна дизайнерська студія. Зокрема, студія Лєбєдєва розробила логотип міста Одеса.

У 2017 році Лєбєдєв отримав п'ятирічну заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лєбєдєв двічі намагався оскаржити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнською позицією та підтримкою ідеології "русского мира".

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