У Києві стартує чемпіонат України з вільної боротьби

У Києві у суботу, 22 січня, у Палаці спорту стартує чемпіонат України з вільної боротьби. Дівчата розіграють медалі у 10 вагових категоріях, а чоловіки – у дев'яти, повідомляє Обозреватель.

Напередодні ж турніру відбулася нарада тренерів, представників команд та суддів. Головні тренери збірних команд Вододімір Євонов, Андрій Стадник та державний тренер Андрій Блажейко озвучили етапи відбору чемпіонату Європи та чемпіонату Європи U23.

Афіша чемпіонату України з вільної боротьби. Джерело: ukrwrestling.com.ua

Тренери проговорили організаційні питання та нагадали про особливості змагань в умовах адаптивного карантину.

Програма змагань

22 січня, субота

11.00. Попередні сутички у чоловіків у категоріях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

16:00-17:00. Перерва.

17:30. Півфінальні сутички у чоловіків у категоріях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг.

Тренери під час наради. Джерело: ukrwrestling.com.ua

23 січня, неділя

11.00. Попередні сутички у жінок у категоріях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

13:00-15:00. Втішні сутички та сутички за третє місце сутички у чоловіків у категоріях 57, 61, 65, 70, 79, 86,92, 97, 125 кг.

15:00-16:00. Півфінальні сутички у жінок у категоріях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

16:00-17:00. Втішні сутички та сутички за третє місце у жінок у категоріях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

У Києві стартує ЧУ з вільної боротьби. Джерело: ukrwrestling.com.ua

17:30. Урочисте відкриття.

18.00. Фінальні сутички у чоловіків у категоріях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг та у жінок у категоріях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 76 кг.