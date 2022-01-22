Суд відправив у в'язницю партнера екс-адвоката Трампа

Одного з партнерів Рудольфа Джуліані – колишнього адвоката експрезидента США Дональда Трампа – Ігоря Фрумана засуджено у п'ятницю до одного року та одного дня позбавлення волі за участь у змові з метою залучення іноземних коштів для фінансування передвиборчих кампаній у США, повідомляє ТАСС.

Як йдеться в матеріалі CNN, прокуратура пропонувала призначити строк від 37 до 46 місяців. Суддя Пол Откен погодився з необхідністю призначити реальне покарання, проте не таке тривале, як просило звинувачення. Фруман також сплатить штраф у розмірі $10 тис.

У 2019 році прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула звинувачення чотирьом американським підприємцям, які були партнерами Джуліані. Лев Парнас, Ігор Фруман, Андрій Кукушкін та Девід Коррейа звинувачувалися у тому, що вони порушили закони, які забороняють залучати іноземні кошти для фінансування передвиборчих кампаній у США. Крім того, вони нібито виступали у ролі підставних осіб у рамках проведення лобістських кампаній. Парнаса та Фрумана підозрюють також у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла у Києві на користь якогось українського чиновника.

У вересні 2021 року Фруман визнав себе винним у залученні іноземних грошей. У жовтні 2021 року присяжні визнали винним у цьому самому злочині Парнаса.