Зеленського закликали через РФ скликати засідання ВР

Президент України Володимир Зеленський має у вівторок скликати закрите засідання Верховної Ради.﻿ Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив ексспікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє УНІАН.

"Я хотів би звернутися до президента і запросити його до парламенту у вівторок, щоб він прийшов і на закритому засіданні Верховної Ради України доніс інформацію, що відбувається у країні" , - сказав Разумков.

Своєю чергою нардеп Петро Порошенко вважає, що Рада має зібратися на позачергове засідання в понеділок.

"Зберіть в понеділок позачергове засідання Верховної Ради, приймати рішення по кардинальних змінах до бюджету. Виділіть кошти для накопичення стратегічних резервів: бронежилети шоломи, паливо, харчі" , - сказав він.

Порошенко додав, що Рада має збільшити зарплатню військовим і поліції.