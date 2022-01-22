Зеленського закликали скликати засідання ВР через РФ
Президент України Володимир Зеленський має у вівторок скликати закрите засідання Верховної Ради. Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив ексспікер ВР Дмитро Разумков, повідомляє УНІАН.
"Я хотів би звернутися до президента і запросити його до парламенту у вівторок, щоб він прийшов і на закритому засіданні Верховної Ради України доніс інформацію, що відбувається у країні", - сказав Разумков.
Своєю чергою нардеп Петро Порошенко вважає, що Рада має зібратися на позачергове засідання в понеділок.
"Зберіть в понеділок позачергове засідання Верховної Ради, приймати рішення по кардинальних змінах до бюджету. Виділіть кошти для накопичення стратегічних резервів: бронежилети шоломи, паливо, харчі" , - сказав він.
Порошенко додав, що Рада має збільшити зарплатню військовим і поліції.