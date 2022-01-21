У Байдена розповіли про можливу евакуацію громадян США з України

Уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, в тому числі у разі ймовірної нової агресії РФ проти України.﻿ Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрiнформ.

«Ми й так уже ввели четвертий рівень рекомендацій щодо подорожей в Україну через COVID-19, а також зазначали, що громадянам США слід знати, що Росія планує масштабні військові дії проти України» , - розповіла Псакі.

Так вона відповіла на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ щодо підготовки планів евакуації громадян США з України.