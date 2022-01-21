Зеленський "активував" рішення РНБО щодо персональних санкцій

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

“Відповідно до статті 107 Конституції України ухвалюю: запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" , - йдеться в указі №19/2022, який опубліковано на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.