Зеленський "активував" санкції РНБО проти російських компаній
Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
“Відповідно до статті 107 Конституції України ухвалюю: запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі №19/2022, який опубліковано на сайті глави держави.
До "чорного списку" України потрапили 24 підприємства. Для всіх їх введені однакові обмеження. Зокрема, це:
- блокування активів;
- обмеження торгових операцій;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій і документів дозвільного характеру, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.
У списку опинилися такі підприємства, як:
- Акціонерне товариство "Ленпромтранспроект";
- Акціонерне товариство "Страхова бізнес Група";
- Акціонерне товариство "Страхове товариство газової промисловості";
- Акціонерне товариство Транспортна компанія "Гранд Сервіс Експрес";
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Гіпрошахт";
- ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Російський інститут містобудування та інвестиційного розвитку "Гіпрогор";
- COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛАРМ911 НЕВА";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Геозембуд";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Крымсетьэнергопроект";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ діагностики";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ перспективного містобудування";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Нивад";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІРІУС ПРОЕКТ";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Транспроект";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ТЮС";
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "Трансстрой";
- Федеральне казенне установа "Дирекція державного замовника з реалізації федеральної цільової програми "модернізація транспортної системи Росії";
- Федеральне державне підприємство "відомча Охорона залізничного транспорту Російської Федерації";
- Федеральне державне підприємство "Управління відомчої охорони Міністерства транспорту Російської Федерації";
- Фонд проектів соціального ТА культурного ПРИЗНАЧЕННЯ "національна культурна спадщина";
- Автономна некомерційна організація сприяння діяльності "Російські сезони";
- державна Автономна установа міста Севастополя"Центр розвитку туризму".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.