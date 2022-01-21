Блінкен - Кулебі: США та Європа миттєво зреагують на агресію РФ

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що Сполучені Штати і Європа готові без зволікань жорстко зреагувати на вторгнення російських військ в Україну, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США за результатами телефонної розмови керівників зовнішньополітичних відомств.

«Держсекретар поінформував міністра закордонних справ Кулебу про його зустрічі з представниками країн НАТО та Росії в Берліні й Женеві, підкресливши, що будь-яке подальше вторгнення РФ зустріне швидку, жорстку та єдину відповідь США та наших союзників» , - зазначили в Держдепі.

При цьому, Блінкен підтвердив «непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності нашої країни, вкотре наголосивши, що без України рішення про Україну не прийматимуться.