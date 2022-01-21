Зеленський та Дуда планують вести інтенсивний діалог

У лютому відбудеться засідання консультаційного комітету Президентів України і Польщі, і загалом цьогоріч планується інтенсивний діалог лідерів двох держав, повідомляє Укрінформ.

Про це в інтерв’ю виданню розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга, який супроводжував Володимира Зеленського під час візиту до Польщі.

"Можу сказати, що цього року планується інтенсивний діалог президентів обох країн. Ми домовилися про підтримання постійного контакту по лінії керівництва Офісу Президента України та канцелярії президента Польщі у форматі 24/7 з метою обміну актуальною інформацією про розвиток ситуації” , - сказав Сибіга.

За його словами, сторони визначили календар зустрічей до кінця року – як на рівні глав держав, так і на інших рівнях.

Заступник голови ОП поінформував, що в лютому планується проведення консультаційного комітету президентів України і Польщі - обговорюватимуться актуальні питання порядку денного, у тому числі проблеми двосторонніх відносин. Він зазначив, що Україна і Польща поділяють погляди на наявні виклики для наших країн та регіону в цілому.

Сибіга також повідомив, що президенти обговорювали питання кількості польських дозволів на автомобільні вантажоперевезення для України та проблем з транзитом потягів через територію України до Польщі.

“Ми домовилися, що найближчим часом зустрінуться профільні міністри, аби зняти ці проблемні питання з порядку денного двосторонніх відносин” , - зазначив заступник керівника ОПУ.

Він додав, що лідери двох держав обговорили питання надання Варшавою військової допомоги Києву на тлі загрози російської агресії.

“Ми предметно розмовляли на цю тему. Однак наразі ще зарано про це говорити у публічній площині” , - констатував Сибіга.

На його переконання, переговори були надзвичайно продуктивними, і саме такий формат дає змогу предметно обговорювати ключові питання, особливо у час безпекових викликів.