Ціна основних криптовалют різко впала

У п'ятницю зафіксовано різке падіння курсів основних криптовалют. Курс біткоїна опустився нижче 40 тис. дол, повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією CNBC та Independent, найпопулярніша та найвідоміша криптовалюта біткоїн упала на 10%, а ефіріум – на 13%. Зазначається, що внаслідок знецінення цих основних криптовалют було втрачено 150 млрд дол.

Обвал пов’язують з повідомленнями про те, що центральний банк Росії пропонує заборонити криптовалюти в країні, яка є третім регіоном у світі з їх майнінгу.