У Конгрес США внесли проект санкцій проти Путіна та "ПП-2"
Голова комітету палати представників США Грегорі Мікс вніс законопроєкт щодо санкцій проти Росії у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну, повідомляє Корреспондент.
Проєкт опублікований на сайті міжнародного комітету палати представників США.
"Голова комітету Мікс вніс проєкт закону про подальше покарання економіки та інші наслідки для Росії на випадок подальшого вторгнення або підриву українського суверенітету", - йдеться у релізі.
Санкційні межі, зокрема, зачіпають керівництво Росії, зокрема президента Володимира Путіна, не менше трьох фінансових установ, російську добувну промисловість, газопровід Північний потік-2, російський державний борг. Законодавці також пропонують забезпечити оборонну допомогу Україні у прискореному режимі.
"Нарощування Росією збройних сил, що триває як на кордоні з Україною, так і в Білорусі, є актом агресії, настільки ж безрозсудним, як і тривожним. Хоча я все ще сподіваюся, що дипломатія зможе знизити напруженість на кордоні з Україною, США разом з союзниками повинні ясно дати зрозуміти, що будь-які дії щодо вторгнення російських військ на суверенну територію, спричинять серйозні наслідки", - заявив Мікс.