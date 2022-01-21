У Конгрес США внесли проект санкцій проти Путіна та "ПП-2"

Голова комітету палати представників США Грегорі Мікс вніс законопроєкт щодо санкцій проти Росії у разі повномасштабного військового вторгнення в Україну, повідомляє Корреспондент.

Проєкт опублікований на сайті міжнародного комітету палати представників США.

"Голова комітету Мікс вніс проєкт закону про подальше покарання економіки та інші наслідки для Росії на випадок подальшого вторгнення або підриву українського суверенітету" , - йдеться у релізі.

Санкційні межі, зокрема, зачіпають керівництво Росії, зокрема президента Володимира Путіна, не менше трьох фінансових установ, російську добувну промисловість, газопровід Північний потік-2, російський державний борг. Законодавці також пропонують забезпечити оборонну допомогу Україні у прискореному режимі.