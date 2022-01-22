Умов для вторгнення РФ поки що немає - полковник СБУ

Ситуація навколо України та Росії зараз справді напружена більше, ніж за весь час із 2014 року, але умови для повномасштабного вторгнення наразі не створено. Якщо президент країни-агресора справді зважиться на це, армії РФ знадобиться щонайменше тиждень на підготовку, повідомляє Обозреватель.

З такою заявою 21 січня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" полковник СБУ та нардеп від "Голосу" Роман Костенко. За його словами, нападе Росія чи ні, залежить від багатьох факторів.

"Я і експерти, які мають відношення до розвідки та спецслужб, вважаємо, що зараз повномасштабне вторгнення Росії в Україну малоймовірне" , – сказав Костенко, який також є ветераном АТО та секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він пояснив, що 100 тисяч військових, сконцентрованих біля кордонів України – це не ударні війська.

"Для того, щоб привести в бойову готовність, перекинути війська у безпосередню близькість до кордону, сформувати ударні групи – потрібні величезні логістичні умови. Для повномасштабного вторгнення знадобиться щонайменше тиждень" , – наголосив Костенко.

Водночас він зазначив, що якісь гібридні варіанти є цілком можливими.