НАТО анонсувало великі навчання у Середземному морі
Країни НАТО проведуть масштабні військово-морські навчання Neptune Strike 22 (Удар Нептуна 22 – ред.) у період з 24 січня до 4 лютого, повідомляє Корреспондент.
Про це розповів журналістам прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.
"Авіаносна ударна група Гаррі Трумен буде передана під оперативне управління НАТО і стане центральним елементом цих навчань, що давно планувалися", - сказав Кірбі, уточнивши, що планування цих навчань фактично почалося ще у 2020 році.
За словами Кірбі, маневри, в яких будуть залучені кораблі, підводні човни та військово-морська авіація, мають продемонструвати та покращити можливості держав НАТО при взаємодії на морі.
Також представник Пентагону додав, що йому невідомо про якісь зміни у сценарії проведення навчань у зв’язку з подіями навколо України.