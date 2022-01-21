НАТО анонсувало великі навчання у Середземному морі

Країни НАТО проведуть масштабні військово-морські навчання Neptune Strike 22 (Удар Нептуна 22 – ред.) у період з 24 січня до 4 лютого, повідомляє Корреспондент.

Про це розповів журналістам прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.

"Авіаносна ударна група Гаррі Трумен буде передана під оперативне управління НАТО і стане центральним елементом цих навчань, що давно планувалися" , - сказав Кірбі, уточнивши, що планування цих навчань фактично почалося ще у 2020 році.

За словами Кірбі, маневри, в яких будуть залучені кораблі, підводні човни та військово-морська авіація, мають продемонструвати та покращити можливості держав НАТО при взаємодії на морі.

Також представник Пентагону додав, що йому невідомо про якісь зміни у сценарії проведення навчань у зв’язку з подіями навколо України.