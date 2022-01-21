США запустили на орбіту супутники Пентагону

У США з космодрому на мисі Канаверал відбувся успішний запуск важкої ракети-носія Atlas V із двома супутниками на користь Пентагону, повідомляє Корреспондент.

Про це у п'ятницю поінформувала компанія-оператор United Launch Alliance (ULA). Очікується, що ракета виведе на геосинхронну орбіту висотою майже 36 тисяч кілометрів супутники GSSAP 5 та GSSAP 6 у рамках секретної програми Космічних сил США, метою якої є спостереження за космічними апаратами інших країн.

Нові супутники поповнять створюване з цією метою американське орбітальне угруповання. Перші два апарати GSSAP були запущені у 2014 році, друга пара – у 2016 році. Вся інформація про їхні операції суворо засекречена.