У Нідерландах механік розбив Ferrari за $3 млн

Водій різко набрав швидкість та спорткар занесло. Автомобіль, злетівши з траси, врізався у дерева, повідомляє Корреспондент.

У Нідерландах механік під час тест-драйву розбив лімітований спорткар Ferrari Enzo, який коштує близько трьох мільйонів доларів інформує Fox News. Чоловік не впорався з керуванням та влетів у дерево.

За словами очевидців, авто їхало рівною двосмуговою дорогою, а потім різко набрало швидкість і Ferrari занесло. Водій не зміг вирівняти автомобіль і, злетівши з траси, врізався у дерева. Пізніше стало відомо, що власник спорткара здав його на технічне обслуговування.

"Автомобіль належить нашому клієнту. На момент аварії на вулиці було мокро та холодно", - йдеться у заяві автосалону.

Ferrari Enzo - лімітована модель, всього було випущено 399 екземплярів.

foxnews.com

foxnews.com