США розглядають військові заходи проти РФ - посол США в ООН

США розглядають не тільки економічні, а й військові заходи проти Росії у разі вторгнення її військ в Україну. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Про це заявила в інтерв'ю одному з молдавських телеканалів постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Посол США в ООН висловила надію, що Росія не буде переходити кордони і ситуація не погіршиться. За її словами, США враховують всі можливі сценарії та не виключають силових дій у разі потреби.

"Ми продовжуємо працювати з Росією дипломатично, сподіваємося знайти вирішення цієї проблеми, але якщо ми зазнаємо невдачі, ми відповімо на всі дії, які Росія зробить проти України" , - зазначила Томас-Грінфілд.

Вона також зазначила, що США надає фінансову військову підтримку Україні.

"Ми надали їм майже 2,7 мільярда доларів на підтримку їхніх військових. Зовсім недавно, під час візиту держсекретаря Блінкена в Україну, ми оголосили про додаткове фінансування і ми продовжимо надавати спорядження українцям" , - сказала вона.

Нагадаємо, що США готові скликати Раду Безпеки ООН через ситуацію в Україні. Про це заявила Томас-Грінфілд.