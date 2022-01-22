Еспресо хочуть внести до списку ЮНЕСКО

Італія подала заявку в ЮНЕСКО, щоб внести традиційний еспресо до списку культурної спадщини країни, повідомляє Новое время.

"Це справжній ритуал, невід'ємна частина нашої національної ідентичності та вираз нашої соціальної спільності, що відрізняє нас у всьому світі" , - цитує The Guardian слова заступника міністра сільського господарства Італії Джана Марко Чентінайо.

Італія вже робила спроби внести еспресо до списку культурної спадщини країни, але тоді рішення не було ухвалено. Наразі заявку вже передали до Національної комісії ЮНЕСКО. Рішення очікується навесні.

Відповідно до правил, у традиційному еспресо каву необхідно варити від 20 до 27 секунд, а пінка має бути "однорідною та стійкою не менше 120 секунд із моменту видачі кави без перемішування".

Для подачі використовують фарфорову чашку із вузьким дном. Порція кави не повинна перевищувати 26 г і бути температурою від 90 до 96 градусів.