США звернулися до РФ з проханням не публікувати відповідь щодо гарантій безпеки

Посадовці США звернулися до російських колег з проханням не публікувати письмову відповідь Вашингтона на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки, повідомляє Лента.Ру.

Як пише The Washington Post з посиланням на свої джерела, американці попросили представників Москви зберегти документ у секреті. Неназваний співробітник Держдепу при цьому визнав, що російська влада може вчинити інакше.

У американській газеті також зазначають, що відповідь США не відповідатиме пропозиціям Росії. Однак, у Білому домі вважають, що надання листа, з яким зможе ознайомитися президент Росії Володимир Путін, «має сенс», наголошує видання.

Раніше Білий дім пообіцяв у письмовій формі відповісти на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки наступного тижня. Прессекретар президента США Джен Псакі зазначила, що Вашингтон викладе на папері серйозні занепокоєння щодо дій Москви, а також ідеї, як країни могли б зміцнити відчуття безпеки одна одної.