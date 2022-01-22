ДБР затримало директора лісгоспу, який збив дитину і втік

Слідчі ДБР затримали директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області, який за кермом службового автомобіля збив дитину та втік з місця ДТП, повідомляє Укрінформ.

У ДБР нагадали, що близько 19:00 20 січня посадовець, перебуваючи за кермом службового автомобіля, у селі Лоєва Надвірнянського району наїхав на 9-річну дівчинку.

«Дитина знаходилася у небезпечному для життя стані. Проте посадовець, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні» , - йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне об’єктивне розслідування. Готується повідомлення про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху та залишенні в небезпеці, що спричинили смерть особи (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.