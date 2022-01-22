Торік від укусів змій постраждали понад 300 українців

За минулий рік по допомогу до медиків у зв'язку з укусами змій зверталися 333 жителі України, серед них 65 дітей, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 31 грудня 2021 року в Україні зареєстрували 333 звернення по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою. Серед постраждалих 65 дітей до 17 років і 124 жінки" , - інформує Центр громадського здоров'я МОЗ.

Найбільша кількість звернень зареєстрована у Закарпатській (36), Львівській і Херсонській (по 34), Рівненській (32) і Запорізькій (28) областях. Найменше від змій потерпали жителі Миколаївщини - 7, Буковини - 5, Києва - 3, а також Тернопільщини та Хмельниччини - по 2 та Київщини - 1.

У Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Сумській і Черкаській областях не зареєстровано жодного випадку звернення по медичну допомогу через укуси змій.

За даними ЦГЗ, у 2020 році було зафіксовано 249 звернень у зв'язку з укусами змій. У 2019 році зафіксували 363 звернення, а у 2018-му - 396, одна людина померла.