Суд заблокував указ Байдена про обов'язкову вакцинацію чиновників

Федеральний суддя в американському штаті Техас заблокував указ президента Байдена щодо обов’язкової вакцинації працівників федеральних органів, повідомляє Укрiнформ.

За інформацією The Hill, суддя Джеффрі Браун, призначений Дональдом Трампом, заявив, що цей указ перевищує повноваження президента.

Мотивуючи своє рішення, він запитав:

«Чи може президент одним розчерком пера і без участі Конгресу вимагати від мільйонів федеральних службовців пройти медичну процедуру як умову їхньої роботи?».

При цьому Браун указав на право людей «приймати суто особисті рішення відповідно до власних переконань».

Як зазначається, міністерство юстиції США відразу заявило, що подасть апеляцію на рішення судді.